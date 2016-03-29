Gülşen'den RTÜK'e: Yaptığınız kadınlık onuruma saldırı!

Gülşen’in "Dan Dan" klibini yayınlayan kanallara ceza kesen RTÜK, hazırladığı raporda şarkıcı için, “Telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadın” benzetmesi yaptı. Raporun basına yansıması üzerine yazılı bir açıklama yapan Gülşen, "Kadınlık onuruma ağır bir saldırı gerçekleşmiştir. Yasal yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ABD'de şehirlerarası bir yol ile otel odasında çekilen klipte, Gülşen'in "Göğüs dekolteli kırmızı bir mayo ile diz üzeri kırmızı deri çizmeler" giydiği belirtilen RTÜK raporunda, "Kırmızı mayoya benzeyen kıyafetiyle bedenini cesurca sergileyen şarkıcının yatağın üzerinde gösterdiği davranışlar, telefon ile arkadaşlık hizmeti veren kadınların reklam karelerine benzemektedir" yorumu yapılmış, klibi yayınlayan Kral Pop, NR1, Power Türk ve Dream Türk kanallarına uyarı cezası verilmişti.

"Kadınlık onuruma saldırı"

Raporun basına yansıması üzerine Gülşen’den de yazılı bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, “RTÜK’ün raporu kapsamında geçen ifadeler, şahsıma yönelik kabul edilemez derecede çirkin benzetme ve hakaret içermektedir. Gerekçe kısmında kaleme alınan ifadeler basın kuruluşları tarafından ‘Gülşen’e hayat kadını iması’ şeklinde habere konu edilmiş ve kadınlık onuruma ağır bir saldırı gerçekleşmiştir. Yasal yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.