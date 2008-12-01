Gülşen'den Ersoy'a yanıt

Gülşen ile Bülent Ersoy arasındaki polemik gittikçe büyüyor. Gülşen kendisi için ''İsterse amuda kalksın'' diyen Ersoy'a ağır yanıt verdi.



Geçtiğimiz sene Bülent Ersoy, Star TV'de canlı olarak ekrana gelen "Yıldızların Altında" programına Gülşen'i davet etmişti. İki sanatçı canlı yayında tartışmışlar ve araları açılmıştı. Polemikler bir süre devam etmiş sonra durulmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy ile Gülşen arasındaki polemik tekrar su yüzüne çıkmıştı. Diva, ‘altında’ Alişan yerine Gülşen’in çıkmasını istediği ve popçuyu aradığına dair çıkan söylentileri yalanlayarak “Böyle bir şey yok. Gülşen Hanım’a teklifte bulunmadım, 'Assolistim, alt kadroda çıkmam' demiş. Vallahi isterse amuda kalksın. İster altta olsun ister üstte” demişti. Ersoy'un bu sözlerine Gülşen tarafından cevap gelmekte gecikmedi. Gülşen ; ''Eğer bu açıklamayı başkası yapsaydı sinirlenirdim. Ama Bülent Ersoy'un tarzını bütün Türkiye biliyor. bu yüzden yorum yapmaya gerek duymuyorum. Ne derse desin'' diye konuştu.

