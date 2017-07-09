İstanbul’dan Bodrum’a gitmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşayan Gülşen, "Ölmediğimize şükür ediyoruz" dedi.

Gülşen önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a uçmak üzere Atatürk Havalimanı’na gitti. Yalıkavak’ta sahneye çıkacağı için yanında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan da vardı.

Uçak havadayken kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Pilot yolculara acil iniş yapacaklarını, panik yapmamaları gerektiğini anons etti.

Bunun üzerine uçak, Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Ünlü çift alanda iki saat bekledikten sonra başka uçakla Bodrum’a gitti.

Gülşen o anları şöyle anlattı:

"Uçağın kapısı arızalıymış. Kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Büyük tehlike atlattık. Panik yaşadık. Oğluma sarılıp, dualar ettim."

"Ölmediğimize şükür ediyoruz" diyen Gülşen, "İnsan çocuğu olunca böyle duygular içine giriyor. O bir melek. Belki de bizi o melek korudu. Havadaki korkumu hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.