Gülşen Maliye'ye karşı!

700 bin YTL vergi borcu olduğunu öğrenen Gülşen isyanda: Borcu kabul etmiyorum! Vergi dairesine dava açacağım!".



Hakkımı arayacağım!



Popçu Gülşen ile menajeri Haluk Şentürk, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten yargılandıkları iddialarına cevap verdi. Şentürk, haklarında açılmış bir dava olmadığını belirterek, "Sanatçılarım ne kadar ücret alıyorsa aynen faturada yansıtıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde vergi incelemesine takılan ve 2006 yılı itibariyle 700 bin YTL vergi borcu olduğu ortaya çıkan Gülşen ise hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyip ekledi:



129 bin YTL param vardı!



"Benim hesabımda olan 129 bin YTL'lik paranın müşteriden gelen para olduğu tespit edilmiş. Bunlar benim paralarımdı. Vergi denetmenleri bu paranın sahneye çıktığım için yatırıldığını düşünüp incelemeye aldılar ve bana 700 bin YTL vergi borcu çıkarttılar. Bu borcu kabul etmiyorum ve vergi dairesini mahkemeye veriyorum..." Gülşen hesabındaki paranın kendi parası olduğunu kanıtlayamazsa 700 bin YTL'yi ödemek zorunda kalacak.

