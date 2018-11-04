Gülşen: Herkesi öldürürdüm

Popçu Gülşen, "Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm" dedi.

Şarkıcı Gülşen, Bursa'da verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Gülşen konsein ilerleyen saatlerine doğru da mesleğiyle alakalı bir itirafda bulundu. Ünlü popçu, "Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldürürdüm" dedi.

Gülşen, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuk yapmadan önce derlerdi ki çocuğun olmadan anlayamazsın ne olduğunu, evet çocuğum olduktan sonra anladım. Eğer müziğe büyük bir aşk ile bağlı değilseniz belki şu anda söylediklerimi anlamayabilirsiniz, ama gerçekten o kadar mutluyum ki her şeyi unuttuğum yerdeyim. İyi ki bana bunu yaşatıyorsunuz iyi ki buradasınız."