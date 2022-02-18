Gülşen'den Tarkan'a destek: Bence de "geççek"

Megastar Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, dün akşam klibiyle birlikte yayınlandı. Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken, şarkıcı Gülşen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan’a destek verdi.

Gülşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tercüman arayan tüm hislere ilaç, her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı, zilleri takıp oynama vaadiyle yüreklere derin bir oh çektiren, umut veren canımız Tarkan. Seni çok seviyorum. Ve bence de geççek.”

Söz ve müziği Tarkan’a, düzenlemesi ise Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu’na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım yaptı.

TIKALYIN * Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"

Tarkan,'ın Geççek adlı yayınladığı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Sosyal medyada söz konusu şarkı için, "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.