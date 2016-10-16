6 aylık hamile olan ve önceki gece Beyoğlu’nda bir mekanda konser veren Gülşen, “Bilinçli hamileyim. Kendimi kısıtlamıyorum” dedi.

Gülşen önceki gece Beyoğlu’nda "Opera" adlı mekanda sahne aldı. 6 aylık hamile olmasına rağmen gece işlerini geri çevirmeyen ve sık sık sahnelerde boy gösteren şarkıcıya, DJ kabininde eşi Ozan Çolakoğlu eşlik etti.

Büyüyen karnına rağmen çalışmasını eleştirenlere yanıt veren Gülşen, “Bilinçli bir hamilelik geçiriyorum. Doktorumun sözünden çıkmıyorum. Hamile olduğum için kendimi kısıtladığım hiçbir şey yok. Eşim de ben de bu durumdan mutluyuz” dedi.