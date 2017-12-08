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Medya

Gülse Birsel'in yeni dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Dizinin yapımcılığını BKM Film üstleniyor

08 Aralık 2017 17:48

Gülse Birsel'in merakla beklenen yeni dizisi Jet Sosyete, Kanal D'de yayınlanacak. 

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak, Ecem Uzun ve Bartu Küçükçağlayan gibi isimlerin yer alacağı Jet Sosyete'nin yapımcılığını BKM Film üstleniyor.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yapacağı, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme alacağı, Jet Sosyete dizisinin cast ve senaryo çalışmaları devam ederken dizinin Kanal D’de yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin 2018’in Ocak ayı sonunda yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

 

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