Gülse Birsel'in ironisi anlaşılmamış



Çağnur Öztürk - T24



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Yalan Dünya’nın bir bölümünde Nuri Bilge Ceylan’ın adının geçtiği diyaloglar vardı. Asuman Dabak, Neslihan Yavuzcan ile röportajında şöyle sert bir tepki gösterdi;



Nuri Bilge Ceylan’ın hırka ile SİYAD ödül törenine gitmesine gelen tepkilere ne diyorsun?

Yazıklar olsun adam hırka ile gelmiş… Sana ne. Bazıları kıçını göstererek geliyor. Onlar, ’aman efendim paşam efendim’ oluyor. ’Yalan Dünya’da Gülse Birsel’le Hasibe İren’in diyalogu var, orada Nuri Bilge Ceylan için ’hadi sen git dizi çek, bırak bu film işlerini Ceylan’ım’ gibi bir laf edildi ben çok üzüldüm. Bence kullandıkları yöntem çok yanlış. Ne ayıp bir şeydir bu ya. Böyle anlatılmaz bu iş. Tam tersi onu yükseltirsin. Bu hadsizlik. Elin Recep İvedik’i 6 milyon yapar. ’Bir zamanlar Anadolu’ 100 bine bile gelmedi. Bu bizim eğitim kültür seviyemizi gösteriyor. Siz kimsiniz ya, sizin ne haddinize düşmüş Nuri Bilge’ye bunu söylemek.



Çok ayıp biraz edeplerini alsınlar, ağızlarından çıkan lafı kulakları duysun. Sizin kazandığınız paraları o insanlar kazanmıyor ama, o insanlar gerçekten sanat yapıyor. Sen, ona buna sataşarak dizi yapmaya çalışıyorsun. O senaryo orada bana gelseydi yemin ediyorum onu, bana kimse söyletemezdi. Ya da bunu düzeltelim bu şekilde söyleyelim derdim. Kusura bakmayın. Ne demek ya.



Asuman Dabak’ın bu sözlerinden o diyaloglardaki ironiyi anlamadığını gördüm.

Bence Gülse Birsel, ironiyi en başarılı yapanlardan, müthiş bir gözlemci. Ancak işte yanlış anlamalar da oluyor demek.



Ayrıca Gülse Birsel’in ciddi bir şekilde Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz hayranı olduğunu düşünüyorum. Ceylan ve Demirkubuz’un da dizide adlarının geçmesi doğal çünkü ikisi de Cihangir’de yaşamakta. Kimseyi rencide eden herhangi bir ifade de yer almıyor diyaloglarda, zekice ve hassaslıkla yazılmış.



Ve dizide en son, 10 bin kişi izliyor bu filmleri denmesinden sonra; Demirkubuz twitterda ‘Filmlerini onbin kişi izliyor tespiti yanlış.Ortalaması yirmibin kişi.Hadi beşbinini boşver temiz onbeşbin.Bi stat dolusu insan.’ şeklinde ironi de içeren müthiş bir cevap vermiş oldu.





Yıldız Masalı neden kaldırıldı?



Dünkü Tnt yazıma yapılan bir yorum; yıldız masalı yayından kaldırılmadı anlaşma 13 bölümlüktü çünkü han medyanın ilk projesiydi deneme için yapıldı dizi ! iyi araştırın da yazın ve tntyi ayakta tutanlardan biri yıldız masalıydı. yıldız masalının yayınlanmamış olan daha 2 bölümü var! tnt o iki bölümü yayınlamadı ve düşüşe geçti. artık ilk 100e bile giremiyor diğer dizileri kvp hariç ;) yıldız masalı tnt için şanstı kendisi yok etti o şansı.



Yıldız Masalı’nın son bölümlerinin yayınlanmadı, sonuç olarak dizi kaldırılmıştır sonucu çıkıyor buradan. Bu konuda kanala tepkiler ağırlıkta, buradan anlıyoruz ki dizi kendi halinde kitlesini oluşturma yolundaydı.



Açıkçası ne çok iyi ne de çok kötü bir yapımdı, vasattı. Gökhan Özen’in ilk yapımcılık denemesiydi.



Gökhan Özen yapmış olduğu bir açıklamada dizinin başı ve sonunun belli olduğunu ve 13. bölümün son bölüm olacağını söylemişti. Ancak hiçbir kanal anlaşmasını şu kadar bölüm yayınlanacak şeklinde yapmaz, gidişata bakar…



Anlaşılan kanalın beklentisinin altında kaldığından ve kanal, yayınlanırsa yapımcıya para ödemesi gerektiğinden son iki bölümü yayınlanmadı. Televizyondaki işler böyledir eğer yayınlanmazsa kanal yapım şirketine para ödemez ve çalışmış olan kimse de para alamaz. Gökhan Özen ilk projesinde maddi zararda diye tahmin ediyorum.

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Hem Yalan Dünya’dan hem de Gökhan Özen’den bahsetmişken bir küçük not paylaşayım. Tv tarihimizde Yalan Dünya isimli bir dizi daha vardı ve Star TV’de yayınlanmıştı. Başrolde de Gökhan Özen yer alıyordu.





Saba Tümer’in başarısı



Saba Tümer artık gece değil gündüz kuşağında yer alacak diye duyduğumda ilk olarak yadırgamıştım. Onun yeri kesinlikle PT2 demiştim çünkü Pakize Suda ile olan öğlen kuşağı programı tutmamıştı, tereddütlerim vardı.



Ancak Saba Tümer, bizlere televizyonda sabah kuşağında da başarılı olacağını gösterdi.



Hele ki çocuklara özel sömestr yayınları çok özenli ve incelikli gitti. Ayrıca aktüel gündemin nabzını da tutuyor, Seksenler dizisi ekibiyle yaptığı yayın da çok güzeldi. Daha nice yıllar kahkahaları ekranda olsun umarım. İyi niyeti, sempatikliği direkt olarak izleyiciye geçiyor.







