Gülse Birsel’in annesi hayatını kaybetti

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in annesi Semiha Şener hayatını kaybetti. Şener dün İstanbul Levent Camisi’nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Zelal Özalp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, dostları, babası Gültekin Şener’in yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı Levent Camii’ndeki cenaze töreninde Gülse Birsel’i yalnız bırakmadı. “Yalan Dünya” ve “Avrupa Yakası” ekiplerinin yanı sıra Doğan TV Holding CEO’su İrfan Şahin ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in de katıldığı törende gözyaşlarını tutamayan Birsel, “Annem uzun zamandır hastaydı zaten. Acıları dindi diyerek teselli bulmaya çalışıyoruz. Herkese geldikleri, burada oldukları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Yalan Dünya” ekibi, acı gününde Gülse Birsel’i yalnız bırakmazken Gülse Birsel, taziyeleri eşi Murat Birsel’le birlikte kabul etti. Cenazeyi eşi Murat Birsel de omuzladı.