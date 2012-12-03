Gülse Birsel'e, 'Yalan Dünya' eleştirisi

Senaristliğini Gürsel Birsel'in yaptığı 'Yalan Dünya' dizisine oyuncu Tekin Akmansoy eleştiride bulundu. Birsel'in diziyi iki Amerikan dizisinden uyarlama olduğunu ifade eden Akmansoy, "Gülse Birsel Yalan Dünya'da oynayamıyor" dedi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre; 'Yalan Dünya' dizisinin hem senaristliğini hem de 'Deniz' karakteri rolünü canlandıran Gülse Birsel'e oyuncu Tekin Akmansoy'dan eleştiri geldi.

Ebru Şallı'nın sunduğu bir TV programına katılan Akmansoy, günümüzdeki bazı dizileri ve oyuncuları eleştirerek, Gülse Birsel'in Yalan Dünya'yı iki Amerikan dizisinin senaryosundan uyarladığını söyledi.

'Gülse sen neden oynuyorsun aklım ermiyor'

Dizideki karakterleri de eleştiren oyuncu, "Bence biraz da normal insanlar yazsın. Hepsi mi anormal bunların? Kimisinin Türkçesi bozuk, kimisi olduğundan daha bir başk, kimisi sakat.

Gülse sen neden oynuyorsun buna aklım ermiyor. Oyunculuk başka şey. Oyunculuk taklidi yapma bana. Oynayamıyorsun, olmuyor. Ama sen bunu oluyor gibi gösteriyorsan, sen de inanıyorsan ben kıskanç olurum, sen doğrucu olursun" ifadelerini kullandı.

'Muhteşem Yüzyıl'da padişah pijama giyiyor'

Akmansoy, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini de eleştirdi. "Muhteşem Yüzyıl'daki gibi sarayda kimse saçı açık dolaşamaz" diyen oyuncu, "Dizide Teşvikiye Türkçesi ile konuşuyorlar.

Muhteşem Yüzyıl'da padişah pijama giyiyor, bu olmamalı. Yönetmen bana kızmasın. Sen bir dönem yapıyorsun, bu yanlışların olmaması lazım"