Gülse Birsel: Yurttaşlık bilgisi sınavından geçenler alınsa, sadece üç Suriyeli Türkiye vatandaşı olabilir

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen Suriyeliler var, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz" ifadesiyle ilgili olarak, "Benim Suriyeli göçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma konusunda teorim şu: Eğer sıkı bir yurttaşlık bilgisi sınavı yapılsa, tüm sorulara doğru cevap verenler alınsa, sadece 3 kişi filan vatandaş olabilir" dedi.

Gülse Birsel'in, "Gel vatandaş geeel!" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

OH ne güzel valla, sebil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı.

Hayırda sınır tanımıyoruz. Zaten tanınacak halleri kalmadı, bütün sınırlar kevgir.

Tamam, çok üzülüyoruz mültecilerin hallerine. Ama bu coşkun akan misafirperverlik selinde acık sakin olmamız gerektiği kanaatindeyim.

Zira 3 milyon Suriyeli misafiri evimize temelli alıp akraba edinmekten bahsediyoruz.

Tamam, misafir zevklidir. Yatılı misafir keyifli ama bir süre sonra zordur. Evlat edinmek ise devv bir karardır!

Vatandaş alma konusunda en gözü kara, yüzölçümü bizden 12 kat büyük, 320 milyonluk, çılgın gibi, derya gibi istihdamı olan ABD bile her yıl en fazla 500 - 600 bin kişiye vatandaşlık vermektedir. Bunların bir kısmı zaten orada doğan bebeklerdir. Kalanı da karpuz gibi seçmece bulunmaktadır.

5 yıl o memlekette oturmuş olma, düzenli bir ikametgâhının bulunması, çalışma izni sahibi olma, ahlaklı biri olma, sabıkası bulunmama filan, bunları ABD ve her ülke arıyor zaten.

ABD bir de önceden güzel güzel seçiyor zaten çalışma izni verirken.

Sonra da bunların arasından da kız verir gibi mühendise, doktora veriyor vatandaşlığı.

O da yetmiyor. İngilizce konuşma, okuma ve yazma konusunda çok sıkı sınav yapıyor.

Yetmiyor, ABD tarihi ve vatandaşlık-devlet yönetimi bilgisi üzerine de sınav yapıyor.

Biz yapacak mıyız bunları? Efenim?

Yoksa kim olursan ol gel mi?

Yurttaşlık bilgisinden geçenin başımın üstünde yeri var!

Benim Suriyeli göçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma konusunda teorim şu: Eğer sıkı bir yurttaşlık bilgisi sınavı yapılsa, tüm sorulara doğru cevap verenler alınsa, sadece 3 kişi filan vatandaş olabilir. O da başvuranların arasında 3 adet çok acayip anayasa hukuku profesörü filan varsa. Hatta bence o zaman da bu 3 vatandaş adayımız arasında büyük tartışmalar çıkabilir.

Niye biliyor musunuz? Bakınız, potansiyel vatandaşımız Suriyeli kardeşimizin doğru cevap vermek zorunda olduğu bazı yurttaşlık bilgisi soruları:

- Ülkemizde şu an uygulanmakta olan hükümet modeli hangisidir?

- Cumhurbaşkanının yetkileri nelerdir?

- Anayasamıza göre cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı ilkesi var mıdır?

- “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” cümlesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında yer alır mı, yoksa “Öyle saçmalık olmaz” mıdır?

Haydi cevaplasınlar bunları da göreyim. Haydi biz cevaplayalım da bizi görelim hatta!

Artık haber kanallarında sabaha kadar tartışılır hale gelmiş temel yurttaşlık bilgilerini soralım sınavda, göçmenlerden vatandaş almak şöyle dursun, maazallah var olan bizim vatandaşlıklar bile iptal olabilir!