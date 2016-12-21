Gülse Birsel: Yılbaşı gecesini dini bayram zannedenler, bırakın kutlayalım yahu!

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, yeni yıla günler kala yeniden gündeme gelen yılbaşı kutlamaları ve Noel tartışmalarıyla ilgili olarak "Yılbaşı gecesini dini bayram zannedenler, ayrıca Hıristiyanların hepsini zalim zannedenler, Halep’te olanların sebebini yılbaşı kutlayan insanlar filan zannedenler ya da her şeyi gayet iyi bilip öyle sanılsın isteyenler bunlar" dedi.

Gülse Birsel'in "Bırakın yılbaşını kutlayalım" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Sosyal medya hesaplarımızda üç fotoğraftan biri siyah sayfa değilken...

Herkes daha çok ve coşkulu gelecek planları yaparken...



İnsanlar birbirine bu kadar kızıp bağırmazken...



Eskidendi, eskidendi, çook eskiden...



Şimdi ise...



Her şeyden çok birlik beraberliğe evet, şüphesiz ama bir o kadar da morale, ümide, normal ve güvende hissetmeye ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Çünkü kendimize de başkalarına da geleceğe de güvenimizin azaldığı günlerdeyiz. Bunun önüne geçelim.



Dağılmayalım! Hem el ele tutuşarak hem moralimizi yüksek tutarak toparlanalım.



Şimdiden milletin arasına ikilik sokmak isteyen troller çalışmaya başladı. “Halep’te bunları yapan zalimlerin bayramını nasıl kutlar”mış insanlar.



Yılbaşı gecesini dini bayram zannedenler, ayrıca Hıristiyanların hepsini zalim zannedenler, Halep’te olanların sebebini yılbaşı kutlayan insanlar filan zannedenler ya da her şeyi gayet iyi bilip öyle sanılsın isteyenler bunlar.



Halep’i bahane ederek yılbaşında çoluğuna çocuğuna hediye alanı, sofra kuranı, misafir çağırıp eğleneni hedef haline getirenler bunlar.



Dükkânlar boş, ekonomi yavaşlamış. Milletin içi kararmış, enerjisi tükenmiş, ağlamaktan gözleri kurumuş.



Bırakın kutlayalım yahu!



Avrasya Tüneli’ni de kutlayalım. Köprüleri de kutlayalım. Türk sanatçıların uluslararası ödüllerini de kutlayalım. Milli bayramları da kutlayalım. Dini bayramlarımızı da kutlayalım. Şirketlerimizin açılışlarının bilmem kaçıncı yıllarını da kutlayalım. Doğum günlerimizi de kutlayalım. Evlilik yıldönümlerini de kutlayalım. Yeni bir yılın başlamasını da kutlayalım.



Bunların hepsi aslında yeni başlangıçları, umudu kutlamaktır. Kasvet, içine kapanma, bu enerjik, tezcanlı, güler yüzlü millete yakışmıyor.



Sen istemiyorsan kutlama kardeşim. Ama başkalarına karışma.



Sana zararı olmayan, biraz morale, neşeye ihtiyaç duyan vatandaşa çirkin laflar etme, baskı, zorbalık yapma.



Çünkü yaparsan, bunun adı, bu hassas atmosferde bildiğin provokasyon olur!