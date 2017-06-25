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Kültür-Sanat

Gülse Birsel yazdı, Engin Günaydın oynayacak

Birsel ve Günaydın'ın yeni bir komedi dizisi için bir araya geldiği iddia edilmişti

25 Haziran 2017 17:31

Gülse Birsel, bir süredir üzerinde çalıştığı sinema filmi senaryosunu tamamladı. Filmde Engin Günaydın başrol oynayacak.

Gülse Birsel, “Avrupa Yakası” dizisinde birlikte çalıştığı Engin Günaydın’la geçen kış birlikte görüntülenmiş, ikilinin yeni bir komedi dizisi için bir araya geldiği iddia edilmişti. Birsel ve Günaydın’ın dizi değil, sinema filmi için görüştüğü ortaya çıktı.

Birsel, bir süredir üzerinde çalıştığı komedi filminin senaryosunu tamamladı. Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği filmde başrol de Günaydın’ın oldu.

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