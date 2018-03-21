Gülse Birsel: Tüm siyasetçiler ayaklarını denk alsınlar, zira artık muhalefet çok kalabalık

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, kadınların güçlerinin arttığı bir döneme girildiğini yazdı. Birsel, "Kadınlara istedikleri hak, özgürlük ve eşitliği veremeyen, onları tacizden, şiddet ve cinayetten koruyamayan hiçbir yönetimin uzun ömürlü olamayacağı bir devir başlıyor" diyerek, "Tüm dünyadan siyasetçiler ayaklarını denk alsınlar, zira artık muhalefet çok kalabalık" ifadesini kullandı.

Birsel "Kadınlara 'höt zöt'ün çöküş devri" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklar masaklar tarih oluyor, kadınlar hep kazanıyor.



Kadınların sazı ellerine aldıkları, daha çok şey istedikleri, iş dünyasında güçlerinin arttığı ve yaptırımlar için yeterince kuvvetlendikleri bir döneme giriyoruz; öyle hissediyorum. Buna ayak uyduramayan, kadınlara istedikleri hak, özgürlük ve eşitliği veremeyen, onları tacizden, şiddet ve cinayetten koruyamayan hiçbir yönetimin uzun ömürlü olamayacağı bir devir başlıyor.



Tüm dünyadan siyasetçiler ayaklarını denk alsınlar, zira artık muhalefet çok kalabalık: Dünyanın yüzde ellisi!"