Gülse Birsel: "Memleket nere?" diye sorarlarsa, "Şehitler Tepesi" diyeceğim

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili olarak "Beleştepe bizim mahallenin kendisi gibi eğlenceli bir isimdi. İnsanlar orada oturup, İnönü Stadı’ndaki maçları bedava seyrettiği için öyle denirdi. Şimdi adı Şehitler Tepesi. 'Memleket nere?' derlerse, böyle diyeceğim artık" dedi.

Gülse Birsel'in "Memleketim Şehitler Tepesi" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Beşiktaş'da doğdum ben.

Evden çıkıp yürüyerek Barbaros Bulvarı’ndaki ilkokula gittim. Yıllardır da Maçka’da oturuyorum. Memleketin neresi diye soranlar oluyor bazen. İzmirli zannedenler var. Değil, İstanbulluyum, Beşiktaşlıyım. Yani benim memleketim aha tam da burası. Yani bombaların patladığı yer!



Eski Beleştepe, şimdiki Şehitler Tepesi’ne pergelin ucunu koyup etrafına bir daire çizdiğinde, benim mahallem ortaya çıkıyor. En çok geçtiğim yollar, hayatımı geçirdiğim adresler, karış karış bildiğim kaldırımlar...



O iki bomba benim güzel havalarda çıkıp yürüdüğüm yerlerde patladı. Biri evden 100 metre ileride, diğeri taş çatlasa 1 kilometre. İnsan oturduğu binayı sallayacak kadar güçlü bir patlamada, içgüdüsel olarak kendini yere atıyormuş. Bu vesileyle öğrenmiş oldum cumartesi gecesi.



Korktum mu? Vallahi tuhaf ama pek de korkmadım! Korkmuyorum.



Aha işte burnumun dibinde patladı bomba. Gündüz olsa, yürüyüşe çıkmış olsam, belki yanımda patlayacaktı. Ne olacak ki, bir tane canın var ve eninde sonunda öleceksin. Berbat bir dizi yazmaktan daha çok korkarım. Birine kötülük yapmaktan, arabayla birine çarpıp bacağını kırmaktan filan daha çok korkarım.



Affedersiniz ........... (Buraya arzu ettiğiniz küfür ve hakaretleri gönlünüzce yazmanız için boşluk bıraktım) PKK’dan mı korkacağım?



Suratlarına gülüyorum! Patlamadan 100 metre ileride, patlamadan yarım saat sonra, az önce camları tesadüfen patlamamış salonda oturmuş komedi filmi yazıyordum ben!



Hayatı durdurmuyorum. Bunu yapan ............’lere (Burayı yine arzu ettiğiniz hakaretler için boş bıraktım) gıcıklık olsun diye, işe güce, eşe dosta, spor yapmaya, yılbaşı alışverişine filan daha çok sarılıyorum. Size de tavsiye ederim!



Beleştepe bizim mahallenin kendisi gibi eğlenceli bir isimdi. İnsanlar orada oturup, İnönü Stadı’ndaki maçları bedava seyrettiği için öyle denirdi. Şimdi adı Şehitler Tepesi. “Memleket nere?” derlerse, böyle diyeceğim artık.



Bir gün her şey düzelecek. Bu mahalle, bu şehir, bu ülke eski neşesine kavuşacak.



Bana inanın. İlk değil ki. Sadece benim yaşam süremde neler gördü bu sokaklar, caddeler. Ama sonunda hep hayat kazandı.



Gayet iyi biliyorum...



Çünkü burası benim mahallem... Benim memleketim...