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Gülse Birsel: Kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

23 Aralık 2021 11:28

En son Jest Sosyete dizisini yazan ve rol alan Gülse Birsel, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" dedi.

Daha önce Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jest Sosyete gibi projelerle ekranda olan Birsel, dijital medya için henüz yazım aşamasında olduğu komedi dizisinin hazırlıklarına devam ediyor.

50 yaşındaki oyuncu ve senarist, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.

Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.

 

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