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Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin sezon finali tarihini açıkladı

"Sezon finalimiz 10 Haziran gecesi"

31 Mayıs 2018 22:25

18 Şubat 2018 tarihinde ekranlara “Merhaba” diyen ‘Jet Sosyete‘nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından dizinin,10 Haziran’da sezon finali yapacağını duyurdu.

 Birsel, Instagram'da dizi ekibi ile paylaştığı fotoğrafa, “Bu hafta çok acaip bir bölüm geliyor! Çekerken kah güldük kah yorgunluktan öldük, ama bomba oldu. Enis Arıkan yemek yarışması sahnesinde “insanı insana insanla anlatmak” yerine “oturduğu yerden, oturduğu yerle ocağı açıp ‘oturduğu yeri’ yakan” ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Çekim hatalarında ilgiyle izleyeceksiniz. Anlatılmaz yaşanır! 294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim! (Merak edenler için de, bu sezon finalinden bir önceki bölüm, sezon finalimiz 10 Haziran gecesi. E yaz geldi efenim.)” notunu düştü.

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