Gülse Birsel: 'Game of Ankara' dizisinde dün yeni bir gelişme oldu

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, HBO yapımı 'Game of Thrones' adlı dizisine atıfta bulunarak "Dün ise 'Game of Ankara' dizisinde yeni bir gelişme oldu. Bahçeli “MHP parlamenter sistemden yanadır” derken 'Teklifi inceleyip sonuca varacağız' diye de kapıyı aralık bıraktı. Kimse ilke ve inkılapları değiştirme hevesine kapılmasın' diye kalbimizi çalarken, hemen ,'Meclis’te evet dersek, milletin huzurunda da evet deriz!' diye aforizmamsı bir ipucu patlatıp alkışı aldı, ama bu cümleyle kafaları iyice karıştırdı" dedi.

Gülse Birsel'in "Devlet Bahçeli'nin heyecan getirdiği yeni sezon!" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başkahraman zaten karizmatik, yan karakterler birbirinden çeşitli, gizem ve merak unsuru fevkalade, ben bu sezon bu dizinin müptelası olurum!

15 Temmuz’dan itibaren iyice anladım ki, bu ülkede olan bitenle ilgili vatandaşın en küçük bir fikri yokmuş.



Aslına bakarsanız istihbaratın bile çok detaylı bir bilgisi yokmuş.



O zaman, gariban bir mizah yazarı olarak, oturup FETÖ şöyleydi, Musul böyleydi diye uzun uzun analiz mi yapacağım?



Bırakıyorum, ortalık dağınık, ruhum sağlıklı kalsın. Bundan sonra dizi gibi seyredeceğim siyaset arenasını!



Dizi de dizi ha! Cumhurbaşkanı, vurdulu kırdılı, maceralı, heyecanlı bir dizi için gereken bir başrolün bütün özelliklerine sahip. Yan rollerde, “Sokaktaki normal iyi niyetli, ama ana hikayelere yön veremeyen adam” Kılıçdaroğlu... Diziye mizah katan, öte yandan pragmatik Binali Yıldırım... Demirtaş karakteri bu sezon yok... Veee son günlerin öne çıkanı, dizinin en merak uyandırıcı hikâyelerinin, senarist deyimiyle “ilk çengelini atan” karakter, Devlet Bahçeli!



Son günlerde MHP Lideri sayesinde bir gizem, bir hareket geldi iç siyasete. Dış siyaset, zaten dört tarafımız karmaşa olduğu için Game of Thrones’u aratmıyordu. Ama bir dizide bütün ana ve yan hikâyeleri heyecanlı, soru işaretleriyle dolu tutmak lazım, malumunuz. Ve itiraf edelim, iç siyasette bir monotonluk hâkimdi.



Bahçeli hiç beklenmedik bir anda başkanlık sistemini gündeme getirdi.



Fakat bu öneriyi eleştiriyor mu, ona destek mi veriyor net anlaşılamadı.



“Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme saygı göstersin” diye tenkit ederken, aniden “Ama öyle olamıyorsa başkanlık sistemini getirsinler” deyip bizi ekranların başına mıhladı.



O gün bu gündür bu gizem çözülmeye çalışılıyor.



Dün ise “Game of Ankara” dizisinde yeni bir gelişme oldu. Bahçeli “MHP parlamenter sistemden yanadır” derken “Teklifi inceleyip sonuca varacağız” diye de kapıyı aralık bıraktı. “Kimse ilke ve inkılapları değiştirme hevesine kapılmasın” diye kalbimizi çalarken, hemen “Meclis’te evet dersek, milletin huzurunda da evet deriz!” diye aforizmamsı bir ipucu patlatıp alkışı aldı, ama bu cümleyle kafaları iyice karıştırdı.



Ve finalde, gelecek bölümleri büyük merakla izletecek esas bombayı patlattı: “Bunu niye şimdi gündeme getirdiğimizi soranlar, onu ileriki günlerde anlayacaksınız! Kaos isteyenler ikinci dalga darbecilerdir!”



Vay arkadaş. Ne dönüyor acaba? Neyi ileriki günlerde anlayacağız?



Bu arada bu son bölüm, bütün iyi dizilerde olduğu gibi, espriyle bitti. Binali Yıldırım, açıklamalar sonucunda meraklanmış gazetecilere: “Sayın Bahçeli’nin lafı üstüne laf söylemek bize yakışmaz. Ne söylüyorsa odur!” dedi ve son kare onun gülümseyen yüzünde dondu.



Ne “İçerde”, ne “Poyraz Karayel”... Sezonun en heyecan verici dizisi bu ve izlemeye devam edeceğim!