Gülse Birsel’den yeni proje müjdesi

En son Jest Sosyete dizisinde rol olan Gülse Birsel, muhabirlere dijital medyada komedi projesi olduğunu söyleyerek yeni projesinin müjdesini verdi.

Daha önce Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jest Sosyete gibi projelerle ekranda olan Birsel, dijital medya için henüz yazım aşamasında olduğu komedi projesinden bahsetti. “120 dakika dizi olmaz” diyerek uzun dizilerden yorulduğunu ifade etti. Projesi hakkında detay vermek istemeyen Birsel, “Ulusal kanallarda espriler ‘bip’lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor” dedi.

Birsel, daha önce de Instagram hesabından yeni komedi projesi yazmaya başladığını şu paylaşımla açıklamıştı.