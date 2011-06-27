Gülse Birsel bu kez 'Cihangir'i yazacak

T24

Yeni dizisinde yine "Avrupa Yakası"ndan Hasibe Eren, Gönül Ülkü ve Sarp Apak'la çalışacağını açıklayan Gülse Birsel, daha önce Nişantaşı'nda bir dergi ve çalışanlarının maceralarını kaleme almıştı.Birsel'in yeni dizisinin nerede geçeceği de merak konusuydu.Birsel'in yeni sit - com'unun ana mekanının Cihangir olduğu ortaya çıktı.Dizi, Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelecek. Çekimlere ekim ayı itibariyle başlaması planlanıyor.