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Gülse Birsel bu kez 'Cihangir'i yazacak

Gülse Birsel beş buçuk yıl süren "Avrupa Yakası"nın ardından hikâyesinin Cihangir'de geçtiği yeni bir diziyle geri dönüyor.

27 Haziran 2011 03:00

T24 - Gülse Birsel beş buçuk yıl süren "Avrupa Yakası"nın ardından hikâyesinin Cihangir'de geçtiği yeni bir diziyle geri dönüyor.

Yeni dizisinde yine "Avrupa Yakası"ndan Hasibe Eren, Gönül Ülkü ve Sarp Apak'la çalışacağını açıklayan Gülse Birsel, daha önce Nişantaşı'nda bir dergi ve çalışanlarının maceralarını kaleme almıştı.

Birsel'in yeni dizisinin nerede geçeceği de merak konusuydu.

Birsel'in yeni sit - com'unun ana mekanının Cihangir olduğu ortaya çıktı.

Dizi, Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelecek. Çekimlere ekim ayı itibariyle başlaması planlanıyor.


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