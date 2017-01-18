Gülse Birsel: Böyle bir anayasa teklifi olsa, referandumda evet çıktığı gün büyük parti veririm!

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Yer yer 2000’lerin Meksika’sının, Şili’sinin başkanlık sistemine benzeyen, böyle bir yönetim şekli istemiyorum valla. Hedef 2023’se 2023. Ama haydi gelin daha uzun vadeli bakalım" dedi.



"2050’de İngiltere, Almanya, Fransa nasıl bir sistemle yönetilecek, daha çok demokrasi ve refah için neler yapılacak, anayasalar nasıl formüle edilecek? Hayalini kurup, bunların projeksiyonunu yapmaya çalışalım. Ve illa yeni bir sistem getireceksek buna göre kurup getirelim" ifadesini kullanan Birsel, "Böyle bir anayasa teklifi olsa, referandumda evet çıktığı gün büyük parti veririm" diye yazdı.

Gülse Birsel'in "Başkanlığı savunanlardan ricalarım" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Her tür fikre, görüşe saygım sonsuz.

Gidişata bakılırsa teklif Meclis’ten geçecek ve iş referanduma kalacak. Bu esnada da kararını net vermemiş vatandaşın gözü medyadaki tartışmalarda olacak. En azından öyle olmalı. Referandumda oy kullanacak kardeşlerimden ricam, hukukçu olmasak da Anayasa teklifini tam anlayıp dinleyip, ona göre oy kullanmaları.



Anayasa değişiklik teklifini savunanlardan ise başka ricalarım var. Anayasa değişiklik teklifini:



“Şimdiki sistemde de bu zaten çok kötü, e bu söylediğiniz yanlışlık şimdi de var zaten, yahu yenisindekini eleştiriyorsunuz ama zaten şu anda da kuvvetler ayrılığı tam değil ki” diye savunmayın! Bunları düzeltmek için Anayasa’da değişiklik yapmıyor musunuz?



“1920’lerde, 30’larda da böyle oluyordu zaten. Eski yıllarda da buna benzer otoriter vaziyetler yaşamıştık zaten. E laikler de 1900’lerin başında böyle yaptı zaten” diye savunmayın! Niyetiniz rövanş mı, yoksa eski hataları düzeltmiş, demokratik, laik, özgür, pırıl pırıl bir Türkiye mi?



“Amerika’daki başkanlığı almadık ama mesela Meksika’daki başkanlık sisteminde bu var. Yav tamam da o konu mesela Venezuela’da da aynı bu şekilde uygulanıyor. Öyle diyorsunuz da o takıldığınız konu Şili’de tıkır tıkır işliyor” diye savunmayın! Bizim hedefimiz Türk Cumhuriyetleri veya Güney Amerika ülkeleri kalitesinde bir demokrasi değil. Bir zahmet koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan, çok daha gelişmiş, medeni bir sistem.



“Böyle diyorsunuz ama geleneğimizde, göreneğimizde bu sistemin nüvesi var, bizim insanımız tarihinden buna alışkın” diye savunmayın. Gelenek, görenek, tarih, bunlar güzel şeyler ama demokrasi, insan hakları her yıl gelişen, tanımı genişleyen bir konu. “Geleneğimiz”den imparatorluğu, padişahları, yani monarşiyi kastediyorsanız, o artık olmaz arkadaşım. Osmanlı’yla gurur duymak, değerini bilmek fevkaladedir. Ama kaç yüz yıl öncesinin monarşik yönetim sistemini “Geleneğimiz” diye bugüne uyarlamaya çalışmak feci bir fikirdir!



Ben, şahsen:



Şimdiki Anayasa’nın kusurlarını düzeltememiş...

1930’ların otoriterliğini almış...

Osmanlı’nın yüzlerce yıl önceki monarşisinden izler taşıyan...

Yer yer 2000’lerin Meksika’sının, Şili’sinin başkanlık sistemine benzeyen...

Böyle bir yönetim şekli istemiyorum valla.



Hedef 2023’se 2023. Ama haydi gelin daha uzun vadeli bakalım.



2050’de İngiltere, Almanya, Fransa nasıl bir sistemle yönetilecek, daha çok demokrasi ve refah için neler yapılacak, anayasalar nasıl formüle edilecek?... Hayalini kurup, bunların projeksiyonunu yapmaya çalışalım. Ve illa yeni bir sistem getireceksek buna göre kurup getirelim.



Böyle bir anayasa teklifi olsa, referandumda evet çıktığı gün büyük parti veririm!