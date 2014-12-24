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Gülse Birsel, Abdülkadir Selvi'yi Burhan Altıntop'a mı benzetti?

"Bazen 'Abdülkadir Selvi'yi ben mi yazıyorum?' diye şüphelendiğim oluyor"

24 Aralık 2014 12:21

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi'nin canlı yayınlardaki tavırlarını, isim vermeden senaryosunu yazdığı bir dizideki karaktere benzetti. Birsel'in Selvi'yi yorumlarken sarfettiği "O alınganlığı, beyaz Türk ekürisinden gördüklerine 'Sizden değilim diye beni aranıza almıyorsunuz' küskünlüğü bana çok tanıdık birini hatırlatıyor" sözleri kendisinin de oynadığı Avrupa Yakası'nda fenomen olan Burhan Altıntop karakterini akıllara getirdi. "Müthiş bir ilham kaynağı. Hatta bazen 'Abdülkadir Selvi'yi ben mi yazıyorum?' diye şüphelendiğim oluyor" diyen Birsel, "Mizahımı çaldın Selvi!" esprisi de yaptı.

Birsel'in Hürriyet'te "Devlet başkanı' derken?" başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2014) yazısını okumak için tıklayınız.

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