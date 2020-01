Gülşah Balbay: Meclis tutuklu vekil ayıbından dönmeli

Hülya Karbağlı / Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın and içme törenini izleyen Gülşah Balbay, dileğinin eşi Mustafa Balbay’ın da bir an önce özgürlüğüne kavuşup, Meclis kürsüsünden yemin ettiğini görmek olduğunu söyledi. Haberal’a destek olmak için TBMM’ye geldiğini söyleyen Balbay, “Sayın Haberal’ın, 2 yıl gecikmeyle de olsa Meclis kürsüsünden yemin etmesi beni mutlu etti. Bir yandan da buruğum, çünkü eşim Balbay, milletvekili olarak cezaevinde 2. yılını doldurdu, ama maalesef Meclis’teki görevine başlayamadı. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Sayın Haberal yemin ederken, içinden bir dilek diledim, eşim Balbay’ı da bu kürsüden yemin ederken görmek” dedi.

‘Tutuklu vekil ayıbı bitmeli’

TBMM’nin bir an önce tutuklu milletvekili ayıbını sonlandırması gerektiğini belirten Balbay şunları söyledi: “Türkiye bir an önce gerçek demokratik atılımlarda bulunmalı. Bu da öncelikle eksik çalışan Meclis’in bu ayıbına son vermek. Meclis’te çözülmesi gereken birinci sorunun tutuklu milletvekilleri sorunu olduğunu düşünüyorum. Meclis’in Balbay’la birlikte 7 milletvekili içeride. Meclis’in tüm kararlarını içeride bulunan milletvekillerinin de özgür olduğu bir ortamda almasıyla çok daha demokratik bir Meclis olacağını, bunun tüm topluma da yansıyacağını düşünüyorum. Bir an önce bu ayıptan dönülmeli. Zaman tutuklu milletvekilleri aleyhine işlememeli, bir an önce 4 siyasi parti lideri biraraya gelip, bu soruna çözüm bulmalı”.