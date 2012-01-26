-Gül:''Sağduyu ve teenniyle hareket edilmeli'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Seyyid Ammar el Hekim'i kabulünde, Amerikan askerlerinin geri çekilmesini izleyen dönemde Iraklı tüm kesimlerin, ülkenin bütününün menfaatlerini gözeten politikalar benimseyerek, sağduyu ve teenniyle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Gül'ün, el Hekim'i kabulüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanı Gül, Iraklılar'ın tamamını kardeş olarak gördüğünü belirterek, üç yıldır Türkiye'yi her sene ziyaret eden el Hekim ile sık sık görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geride kalan zor dönemin ardından Iraklılar'ın birlik, beraberlik ve uyum içinde müreffeh ve demokratik bir şekilde yaşamalarının en samimi dileği olduğunun altını çizen Gül, Irak'ın karşı karşıya bulunduğu sorunların çözüm yolunun karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı diyalog olduğunu vurguladı. Gül, Amerikan askerlerinin geri çekilmesini izleyen dönemde Iraklı tüm kesimlerin ülkenin bütününün menfaatlerini gözeten politikalar benimseyerek, sağduyu ve teenniyle hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı el Hekim de Cumhurbaşkanı Gül tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Irak halkının tamamının Türkiye'ye büyük sevgi ve muhabbet beslediğini, son dönemde Türkiye'nin, Irak'ın yanında olduğunu her zaman gösterdiğini ifade eden el Hekim, Türkiye’nin, Irak halkının tüm katmanlarına eşit mesafede duran tutumu için müteşekkir olduklarını vurguladı. El Hekim, Basra, Musul ve Erbil'de Türkiye'nin başkonsolosluklarının bulunmasının bu politikasının en somut örneğini teşkil ettiğini belirtti. Irak'ın karşılaştığı sorunların, Irak halkını oluşturan Şii, Sünni, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer tüm kesimler arasında yürütülecek görüşmeler yoluyla ve ortak akıl üretilerek çözüleceğini vurgulayan el Hekim, partisinin bu yönde faaliyet gösterdiğini söyledi. El Hekim, Irak'ın müreffeh bir ülke olarak en kısa sürede uluslararası toplumda hak ettiği yeri kazanması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.