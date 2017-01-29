Gülriz Sururi'den Engin Cezzar'a veda

Usta oyuncu Engin Cezzar’ın hayatını kaybetmesinin ardından tiyatrocu eşi Gülriz Sururi, Cezzar için bir ilan yayımladı.

Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar, 82 yaşında hayatını kaybetti.

‘Keşanlı Ali Destanı’ denince akla gelen ilk isim olan, henüz 24 yaşındayken Hamlet’i oynayan ve dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanını alan usta oyuncu Engin Cezzar’a kendisi gibi usta bir tiyatrosu olan eşi Gülriz Sururi veda ilanı yayımladı.

Kalp ilacını almadığı için 6 yıl önce beyninde pıhtı oluşarak felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden Cezzar’ın, “İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun” vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmedi.

Dün sessiz sedasız defnedilen Cezzar için bugün gazetelere vefat ilanı verildi. Gülriz Sururi, eşi için yayımladığı ilanda “Engin Cezzar dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı. Dilediği gibi dün toprağa karıştı” ifadelerini kullandı.

Engin Cezzar'dan geriye kalanlar...