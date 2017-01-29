T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gülriz Sururi'den Engin Cezzar'a veda

Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar, 82 yaşında hayatını kaybetti

29 Ocak 2017 19:46

Usta oyuncu Engin Cezzar’ın hayatını kaybetmesinin ardından tiyatrocu eşi Gülriz Sururi, Cezzar için bir ilan yayımladı.

Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar, 82 yaşında hayatını kaybetti.

‘Keşanlı Ali Destanı’ denince akla gelen ilk isim olan, henüz 24 yaşındayken Hamlet’i oynayan ve dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanını alan usta oyuncu Engin Cezzar’a kendisi gibi usta bir tiyatrosu olan eşi Gülriz Sururi veda ilanı yayımladı.

Kalp ilacını almadığı için 6 yıl önce beyninde pıhtı oluşarak felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden Cezzar’ın, “İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun” vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmedi.

Dün sessiz sedasız defnedilen Cezzar için bugün gazetelere vefat ilanı verildi. Gülriz Sururi, eşi için yayımladığı ilanda “Engin Cezzar dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı. Dilediği gibi dün toprağa karıştı” ifadelerini kullandı.

Engin Cezzar'dan geriye kalanlar...

ETİKETLER

Engin CezzarGülriz Sururivedacenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24