-Gülperi'nin masalı gerçek oldu ANTALYA (A.A) - 06.09.2011 - Antalya'da işsiz bir annenin belden aşağısı felçli 5 yaşındaki kızı Gülperi Kurt'a Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Türkiye'de bin bebekten 3'ünde görülen ve ''açık omurilik'' anlamına gelen spina bifida hastalığı nedeniyle belden aşağısı felçli olan 5 yaşındaki Gülperi Kurt'un hayali gerçek oldu. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Gülperi'ye tekerlekli sandalye hediye edildi. Merkezin ''Mavi kapak'' kampanyası Koordinatörü Huriye Oğuz, Gülperi'yi ziyaret ederek, tekerlekli sandalyesini hediye etti. Tekerlekli sandalyesine bindikten sonra ilk sözü ''Sokağa çıkmak istiyorum'' olan Gülperi, annesiyle birlikte evinin bahçesine çıktı. Annesinin kendisine yardım etmesini kabul etmeyen ve sandalyesinin tekerleklerini kendisi çeviren Gülperi, ''Ben yardım almadan da gidebilirim. Hatta annemle artık yarışacağım. Gerçi o beni geçemez'' dedi. Gülperi'ye bir bankanın Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği aracılığıyla akülü araba hediye ettiği, akülü arabanın da bir hafta içinde minik kızın evine gönderileceği öğrenildi. -MAVİ KAPAKLARLA 30 TEKERLEKLİ SANDALYE, BİR AKÜLÜ ARABA ALDILAR- Kampanya Koordinatörü Huriye Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülperi'nin haberini gazetede okuduklarını ve çok etkilendiklerini dile getirdi. Ellerinde topladıkları mavi kapaklar sayesinde aldıkları tekerlekli sandalye bulunduğunu belirten Oğuz, Gülperi'nin yüzünü güldürdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Merkez olarak bir yıl önce mavi kapak kampanyası düzenlediklerini ve bu kampanya kapsamında toplanan mavi kapaklarla 30 tekerlekli sandalye, bir de akülü araba aldıklarını ifade eden Oğuz, ellerinde 10 tekerlekli sandalye daha bulunduğunu kaydetti. Kampanya ile çevre bilincini geliştirmek ve ambalaj atıklarının değerlendirilebilir olduğunu göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Oğuz, kampanyanın duygusal boyutunun ağırlık basması nedeniyle halktan büyük destek aldıklarını anlattı. Oğuz, kampanyaya Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, restoranlar ve okulların da destek olduğuna hatırlattı. Oğuz, duyarlı vatandaşların topladıkları mavi kapakları merkezlerine getirerek engelli çocuklara umut olabileceklerini vurguladı. -''Türkiye Gülperi'ye sahip çıktı''- Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili yaptığı haber üzerine Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden arayan hayırsever vatandaşlar, minik Gülperi'ye yardım eli uzattı. Anne Özlem Kurt, Türkiye'nin Gülperi'ye sahip çıktığını ifade etti. Sınır bölgesindeki askerlerin bile kendilerini arayarak moral verdiğini ve topladıkları mavi kapakları Gülperi'ye göndermek istediklerini anlatan Kurt, kendilerine sahip çıkan bütün hayırseverlere teşekkür etti. Günde onlarca kişinin kendilerin telefonla arayarak Gülperi'ye yardım etmek istediğini belirten Özlem Kurt, ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye ve akülü arabaya ulaştıktan sonra gelen diğer yardımları Omurilik Felçlileri Derneği'ne yönlendirmeye başladıklarını anlattı. Kurt, Gülperi'ye gösterilen ilgi sayesinde toplanan kapakların, başka engellilere de yardımcı olduğunu ifade etti. -3 bin engelliye de umut oldu- Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülperi'nin derneklerine kayıtlı ve tekerlekli sandalye bekleyen 3 bine yakın engelliye de umut olduğunu kaydetti. Gülperi ile ilgili haberlerin gazetelerde çıkmasının ardından derneğe yüzlerce telefon geldiğini belirten Baş, ''Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bizi arayarak ellerindeki kapakları gönderdiler. Türk insanının duyarlılığını bu haberle çok iyi gördük'' dedi. ''Mavi kapak'' kampanyasında düzenlemeye gittiklerini anlatan Baş, ''Vatandaşların elinde bir çok kapak var ama onlara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Parekendeciler Derneği ile iş birliğine gittik. Artık Türkiye'nin herhangi bölgesindeki bir vatandaş topladıkları mavi kapakları Perakendeciler Derneğine üye perakende şirketine verebilirler. Onlarda kapakları bize iletecekler. Bu şekilde kapaklara çok daha rahat ulaşacağız'' dedi. Türkiye'de omur ilik felçlisi 150 bin kişinin bulunduğunu anlatan Baş, dernek olarak şu ana kadar 2 bin 250 sandalye dağıttıklarını anlattı. -Sokak sokak gezerek mavi kapak topluyordu- Antalya'da yaşayan Özlem Kurt'un 5 yaşındaki kızı Gülperi Semiha Kurt, Türkiye'de bin bebekten 3'ünde görülen spina bifida hastalığı ile dünyaya gelmiş, bu nedenle belden aşağısı felçli olan minik kızın beynine beyin-omurilik sıvısını vücut dışına ya da seröz boşluklardan birine yönlendirerek kafa içi basıncının azaltılmasını sağlayan şant cihazı yerleştirilmişti. Doktorların ''Hayatı boyunca bir daha yürüyemez'' dediği kızına işsiz olduğu için tekerlekli sandalye alamayan Özlem Kurt, sokak sokak gezerek mavi kapak toplamaya başlamıştı. Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen Gülperi ise annesini yormamak için akülü araba istediğini ifade etmişti. Anadolu Ajansı muhabirlerinin yaptığı haberlerle Türkiye gündemine yerleşen minik Gülperi için Türkiye genelinde kapak toplama kampanyaları başlatılmıştı.