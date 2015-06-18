Davut Güloğlu 'maymuna benziyor' ifadesi nedeniyle Hayko Cepkin’e tazminat ödeyecek

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, 5 yıl önce katıldığı bir televizyon programında kendisiyle ilgili “Korku filminden çıkmış gibi maymuna benziyor, kedi mi köpek mi kesiyor belli değil” diyen şarkıcı Davut Güloğlu’na açtığı hakaret davasını kazandı.

Radikal’de yayınlanan habere göre önceki gün görülen duruşmada mahkeme, davacı Hayko Cepkin’in açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Güloğlu’nun 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Güloğlu’nun avukatı, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.