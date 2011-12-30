Güloğlu: Hakaret etmedim, maymuna benzettim



T24 - Katıldığı televizyon programlarında Hayko Cepkin için isim vermeden "Korku filminden çıkmış gibi", "Maymuna benziyor", "Bunun gibiler şaklaban", "O müzikleri normal insan dinlemez" gibi ifadeler kullanan Davut Güloğlu hakkında 50 bin liralık tazminat davası açılmıştı.



Sabah'ın haberine göre; duruşmada Cepkin'in avukatı, "Güloğlu, Cepkin'i bir yaratık, tiksinilecek, korkulacak bir varlıkmış gibi aşağılamış, alenen satanist olarak lanse etmiştir" dedi.





'Yorum Cepkin'e değil fotoğrafa'



Davut Güloğlu'nun avukatı İşkur ise programda Güloğlu'na birtakım fotoğraflar gösterildiğini belirterek "Güloğlu, bu resimlere bakarak yorumda bulundu. Röportajında davacının şahsına ya da başkalarına yöneltilmiş hakaret teşkil edecek bir söylemi yoktur" dedi



Güloğlu'nun Cepkin'le bir probleminin olmadığını belirten İşkur, "Davacı Cepkin'in sineğin kanadından yağ çıkarmaktan daha da hünerli bir şekilde hakaret unsuru bulmasını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.



Mahkeme heyeti Davut Güloğlu'nun gelirinin tespit edilmesine karar vererek, davayı erteledi.

