Gülnur Kocabaş'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis: Adalet yerini buldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, "Adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim" dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretimi yapan fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, 28 Mayıs 2020'de, saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından Yusuf Akbulut seslendi. Akbulut'un pompalı tüfekle peş peşe 3 el ateş ettiği Kocabaş, göğsüne isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut ise tutuklandı. Akbulut, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 5'inci duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk katıldı. Yusuf Akbulut ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Son savunmasında 'pişmanım' dedi

Duruşmada sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı beyanlarını yineledi. Yusuf Akbulut'un avukatı ikili arasında 3 yıl süren gönül ilişkisi olduğunu, tasarlayarak öldürmenin gerçekleşmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Sanık Akbulut da mahkemede son sözlerini söyledi. Akbulut, "Bu yaşıma kadar tek başıma çalıştım. Annemi babamı erken yaşta kaybettim. Tüm arzum bir yuva kurmaktı. Gülnur haksızlık yaptı, hakaretler etti. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, tasarlayarak yaptığım bir şey değildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

İyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Sanık Yusuf Akbulut'un son sözlerinin ardından hakim kararını açıkladı. Gülnur Kocabaş'ı öldüren Yusuf Akbulut'a iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"Artık kızımın mezarına rahat gidebilirim"

Davanın ardından açıklama yapan Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, "Dava bizim şu an istediğimiz gibi sonuçlandı. Bir üst mahkeme bozmazsa, karardan memnunuz. Adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim. Benim kızım çürüdü, o da içerde çürüsün. Kızımın mezarını daha rahat ziyaret edebilirim" diye konuştu.

"Karar emsal olacak nitelikte"

Kocabaş ailesinin avukatı Avukat Özgü Türk de kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Gerek iddia makamı gerekse mağdur vekilleri olarak bizler olayın tasarlanarak işlendiğinin, tüm yargılama süreci boyunca üzerinde durduk. Fakat sanık, ısrarla olayın tasarlama olmadığını ve tahrike dayalı birdenbire işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledi. Tüm savunmalarını bunun üzerine kurdu. Yapılan yargılama sonucu sanık alabileceği en yüksek cezayı aldı. Türk Ceza Kanunları uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülnur'un kendisini aldattığı, kötü sözler söylediği yönündeki savunmalara mahkeme itibar etmedi. Bu nedenle haksız tahrik indirimi de uygulanmadı. Sadece duruşmadaki hal ve tavırlarının sanığın iyi hali olabileceğine dair bir kanaat getirilmedi. Bu nedenle iyi hal indirimi de uygulanmadı. Kadın cinayetleri açısından bu karar bir nebze de olsa içimize su serpti. Elimizde emsal olarak tutabileceğimiz bir karar çıktı. En azından içimizin rahatladı" dedi. (DHA)