-Gül: Milletimiz bütünleşti ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bütün milletimizin böyle bir acı karşısında bütünleştiğini görmekten de çok büyük memnuniyet duyuyorum. Doğudan batıdan kuzeyden güneyden her taraftan herkes, en yakını bu depremde kaybolmuş gibi, böyle bir hissiyat içerisinde koşuyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'yı Çankaya Köşkü'nde kabulünden önce gazetecilerin Van'daki depreme ilişkin sorularını yanıtladı. Van'daki acıyı yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Hep beraber bütün devlet, millet el birliği içerisinde herkes de acıları dindirmek için elinden gelini yapıyor. Devletimiz orada, sivil toplum örgütleri orada. Türkiye daha önceki acılardan aldıkları dersle arama kurtarma çalışmalarında bir kapasite geliştirdi. Bu hem resmi hem gayri resmi kuruluşlar olarak oldu. Herkes oraya gitti. Gördüğünüz gibi hala yoğun bir çalışma devam ediyor. Ümit ederiz ki kayıp sayısı daha fazla artmaz, bir kez daha bütün vatandaşlarıma baş sağlığı diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine alacağımız dersler vardır. Gördüğünüz gibi binaların tamamı, silme yıkılmamış. Sapasağlam ayakta duran binalar var. Kurallar uygun şekilde yapılmış ama arada çürük olduğu için tamamen çöken binalar da var. Bu şunu gösteriyor ki; denetleme faaliyetleri daha çok yapılmalı. Tüm bunlardan dersler çıkarılmalı.'' Çeşitli gazete dernek ve kuruluşların yarından itibaren kampanyalar açacağını da söyleyen Gül, bütün halkın gönülden gelen bir arzuyla bu kampanyalara katılacağından emin olduğunu ifade etti. ''Bütün Vanlı vatandaşlarım, kardeşlerimiz de hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bir kez daha göreceklerdir. Bir taraftan devletin şefkat eli, diğer taraftan da bütün milletimizin şefkat eli onları kucaklayacaktır'' diyen Gül, geçmiş olsun dileğini iletti. Cumhurbaşkanı Gül, deprem bölgesine gidip gitmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken de bölgeden devamlı haber aldığını belirtti. Gül, ''Şu anda orada herkes işle meşgulken, herkes 'bir kişiyi daha canlı kurtarabilir miyiz' diye büyük bir dikkatle orada çalışırken görevlileri işlerinden alıkoymak istemiyorum, onları meşgul etmek istemiyorum. Onun için biraz daha bekleyeceğim. En kısa zamanda şüphesiz ki ben de gideceğim'' diye konuştu. Gül, 29 Ekim resepsiyonunun iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya da Gül, ''Bunlarla ilgili her şeyi duyuracağız. Değerlendiriyoruz'' yanıtını verdi.