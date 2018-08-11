Gülmeye hazır olun: İstanbul komedi festivali başlıyor

Gülmeye, çok gülmeye, daha daha çok gülmeye hazır olun! BKM’nin geleneksel hale getirdiği kasım ayına 'kahkaha ayı' dedirtmeyi başaran İstanbul Komedi Festivali başlıyor.
“Söyleyin de beraber gülelim!” sloganıyla yola çıkan İstanbul Komedi Festivali 2-18 Kasım tarihlerinde çeşitli mekanlarda gerçekleşecek...
İstanbul Komedi Festivali bu yıl da mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayacak.
Festival Programı şöyle:
Onur Gökçek – 2 Kasım Cuma
Yasemin Şefik – 2 Kasım Cuma
BKM Mutfak Tek Tek – 3 Kasım Cumartesi
STAND UP Turkey – 3 Kasım Cumartesi
Alpay Erdem – 3 Kasım Cumartesi
Tuna Kalınsaz – 4 Kasım Pazar
BKM Mutfak Atölye – 4 Kasım Pazar
Doğaçlama Tiyatro Ligi – 5 Kasım Pazartesi
Yusuf Altıntaş – 6 Kasım Salı
Okan Çabalar – 6 Kasım Salı
Azot – 6 Kasım Salı
Cihan Talay – 7 Kasım Çarşamba
Erdal Şahin – 7 Kasım Çarşamba
Buse Sinem İren – 8 Kasım Perşembe
Ömür Özdemir – 8 Kasım Perşembe
Barbaros Uzunöner – 8 Kasım Perşembe
Cumhur Sarı – 9 Kasım Cuma
Doğan & Onur Abur Cubur – 9 Kasım Cuma
Doğu Demirkol – 9 Kasım Cuma
Çok da Fifi - Hatunlar Stand Up – 9 Kasım Cuma
BKM Mutfak Açık Mikrofon – 10 Kasım Cumartesi
Özgür Turhan – 11 Kasım Pazar
Deniz Alnıtemiz – 12 Kasım Pazartesi
Yerli Yersiz – 12 Kasım Pazartesi
Alper Ustagil – 13 Kasım Salı
Ege Kayacan – 13 Kasım Salı
İlker Gümüşoluk – 14 Kasım Çarşamba
Mesut Süre – 14 Kasım Çarşamba
Yavuz Günal – 16 Kasım Cuma
Şafak Salda – 17 Kasım Cumartesi
Cem İşçiler – 17 Kasım Cumartesi
Hayal Meyal – 18 Kasım Pazar
Jim Gaffigan - 18 Kasım Pazar
Festivalin ayrıntılı programı ve bilet almak için tıklayınız.