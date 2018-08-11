Gülmeye hazır olun: İstanbul komedi festivali başlıyor

Gülmeye, çok gülmeye, daha daha çok gülmeye hazır olun! BKM’nin geleneksel hale getirdiği kasım ayına 'kahkaha ayı' dedirtmeyi başaran İstanbul Komedi Festivali başlıyor.

“Söyleyin de beraber gülelim!” sloganıyla yola çıkan İstanbul Komedi Festivali 2-18 Kasım tarihlerinde çeşitli mekanlarda gerçekleşecek...

İstanbul Komedi Festivali bu yıl da mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayacak.



Festival Programı şöyle:



Onur Gökçek – 2 Kasım Cuma

Yasemin Şefik – 2 Kasım Cuma

BKM Mutfak Tek Tek – 3 Kasım Cumartesi

STAND UP Turkey – 3 Kasım Cumartesi

Alpay Erdem – 3 Kasım Cumartesi

Tuna Kalınsaz – 4 Kasım Pazar

BKM Mutfak Atölye – 4 Kasım Pazar

Doğaçlama Tiyatro Ligi – 5 Kasım Pazartesi

Yusuf Altıntaş – 6 Kasım Salı

Okan Çabalar – 6 Kasım Salı

Azot – 6 Kasım Salı

Cihan Talay – 7 Kasım Çarşamba

Erdal Şahin – 7 Kasım Çarşamba

Buse Sinem İren – 8 Kasım Perşembe

Ömür Özdemir – 8 Kasım Perşembe

Barbaros Uzunöner – 8 Kasım Perşembe

Cumhur Sarı – 9 Kasım Cuma

Doğan & Onur Abur Cubur – 9 Kasım Cuma

Doğu Demirkol – 9 Kasım Cuma

Çok da Fifi - Hatunlar Stand Up – 9 Kasım Cuma

BKM Mutfak Açık Mikrofon – 10 Kasım Cumartesi

Özgür Turhan – 11 Kasım Pazar

Deniz Alnıtemiz – 12 Kasım Pazartesi

Yerli Yersiz – 12 Kasım Pazartesi

Alper Ustagil – 13 Kasım Salı

Ege Kayacan – 13 Kasım Salı

İlker Gümüşoluk – 14 Kasım Çarşamba

Mesut Süre – 14 Kasım Çarşamba

Yavuz Günal – 16 Kasım Cuma

Şafak Salda – 17 Kasım Cumartesi

Cem İşçiler – 17 Kasım Cumartesi

Hayal Meyal – 18 Kasım Pazar

Jim Gaffigan - 18 Kasım Pazar

Festivalin ayrıntılı programı ve bilet almak için tıklayınız.