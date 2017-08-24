Gülmen ve Özakça'nın avukatları gözaltına alındı

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmeleri üzerine 169 gün önce başlattıkları açlık grevi sonrasında tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın avukatları Ayşegül Çağatay, Ebru Timtik ve 2 avukat daha Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu önünden gözaltına alındı.

Doktor ve avukatlar, tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça için OHAL Komisyonuna yaptıkları başvuruların 'derhal ele alınması' talebiyle komisyonun çalıştığı binanın önüne gittiler. Binanın önünde avukatlar ve doktorlar tarafından yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti.

Polis müdahalesinde, aralarında Gülmen ve Özakça’nın avukatları Ayşegül Çağatay ve Ebru Timtik ile stajyer avukat Naim Eminoğlu ve adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu, avukatların gözaltına alındığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu: