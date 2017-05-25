Gülmen ve Özakça'nın avukatı, belge paylaştı: Kişilerin geçmişi adli sicille takip edilir, bakan iddiasıyla değil!

Açlık grevlerinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, müvekkilleri hakkında dile getirdikleri idddiaları yalanlayan bir belge paylaştı.

Kişisel Twitter hesabından Gülmen ve Özakça'nın adli sicil kayıtlarını paylaşan Kozağaçlı, "Hukuk devletlerinde kişilerin yargısal geçmişleri adli sicil kaydıyla takip edilir, bakan iddialarıyla değil" diye yazdı.

Bakan Soylu ve Çavuşoğlu, Gülmen ve Özakça'nın "DHKP-C örgütü ile ve terörle ilişkili olduklarını" öne sürmüştü.

Ankara'da konuşan Bakan Soylu, "Bunlar terör örgütü adına birçok eylemin altına imza atmışlar. Yiyorlar, içiyorlar, ertesi sabah 9'da oradaki yerlerine gidiyorlar. Doktora muayeneye gidiyorlar, kendi istedikleri gibi rapor vermedi diye doktoru hedef gösterip linç etmeye çalışıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Avukat Kozağaçlı'nın paylaşımı söyle: