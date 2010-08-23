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Politika

GÜL, MEDVEDEV İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 17:20

-GÜL, MEDVEDEV İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Güney Kafkasya ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Medvedev ile bu sabah kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, görüşmede ayrıca Rusya Federasyonu'ndaki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendiği belirtildi. Açıklamada, Medvedev'in de orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında Türkiye'nin sağladığı yardım ve çalışmalara teşekkür ettiği ifade edildi.

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