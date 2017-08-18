Güllük Körfezi'nde dev orkinos avladılar

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde balık avına çıkan 5 arkadaş, oltayla yaklaşık 350 kiloluk dev orkinos yakaladı ve yaklaşık 4 saatte tekneye çekebildi.

Bodrum\'un Güvercinlik Mahallesi\'nde, Köhne Restoran ve Plajı\'na bu sabah amatör balıkçı ve Arşipel isimli 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, 4 arkadaşı ile birlikte balık avlamak ve gezmek için geldi. Güllük Körfezi\'nde lüfer yada kofana avlamak için olta atan balık tutkunları, saat 12.00 sıralarında dev bir balık yakaladı. Oltaya takılanın orkinos olduğunu anlayan 5 arkadaş, balığı tekneye alabilmek için uzun uğraş verdi. Dev balığı tekneye çıkarmaya çalışan Erdal Geyik ve arkadaşları, 4 saatlik çalışma sonucunda orkinosu tekneye çıkarabildi.

Orkinosun 2.70 metre boyunda ve yaklaşık 350 kiloluk olduğunu belirten Erdal Geyik, \"Amatör balıkçıyım ve bugün arkadaşlarımla birlikte denize çıktık. Dev bir orkinos takıldı oltamıza. 4 saat uğraştıktan sonra balığı tekneye almayı başardık. Bu balığı da kestikten sonra, eşimize dostumuza dağıtacağız\" dedi.

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