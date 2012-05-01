'Güllü Hanım' 1 Mayıs için meydanlara iniyor!

Gazeteciler Sendikası, Latif Demirci'nin Güllü'sü ve Metin Üstündağ'ın sloganlarıyla bugün Taksim Meydanı'nda olacak.

Gazeteciler Sendikası, geçen yıl aralarında Latif Demirci, Kutlukhan Perker, Selçuk Demirel’in bulunduğu isimlerin çalışmalarını karton dövizlere basmıştı.

Bu yıl da Latif Demirci 1 Mayıs’a, 1 Mayıs’ın sembolü zincirlerini kıran işçi olarak resmettiği Güllü Hanım karakteri ile katılacak. Demirci’nin karikatürü tişört ve dövizlere basılacak.

Hürriyet'in haberine göre, karikatürist Metin Üstündağ da sendika için 1 Mayıs’a özel sloganlar yazdı:

11 ayın sultanı Ramazan, emekçisi 1 Mayıs; Özgür basına saldırı-fotoğraf makinemizi kırdılar-etimizi acıttılar, 11 gazeteden atıldı burnu bile kanamadı, Abdi İpekçi Caddesi Uğur Mumcu Bulvarı Musa Anter Sokağı Hrant Dink Apartmanı’nda oturuyoruz hepimiz.

Gazeteciler Sendikası üyeleri bugün saat 9.00’da Şişli’de buluşarak 10:00’da meydana doğru yürüyüşe geçecek.