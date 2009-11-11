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Politika

Gül’le Sarkozy anlaşmış

Lellouche, Abdullah Gül’ün Sarkozy’yla iki ülke ilişkilerinin düzelmesine için anlaşmaya vardığını açıkladı.

11 Kasım 2009 02:00

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lellouche, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekimde Paris’e yaptığı ziyaret sırasında Nicolas Sarkozy’yla iki ülke ilişkilerinin düzelmesine yol açan üç konuda yazılı olmayan zımni bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Meclis Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lellouche, üç noktayı şöyle sıraladı:

1) Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili farklı görüşlere sahibiz (tam üyelik ve imtiyazlı ortaklık), bu farklılığı kabullenme konusunda anlaşıyoruz.

2) Müzakerelerin sürmesi hem Türkiye’nin hem AB’nin yararına. Türklerin çıkarı, Avrupa’yla eşit standartlarda bir demokrasiye sahip olmak. Avrupa’nın çıkarı ise demokratik, müreffeh ve güçlü bir Avrupa.

3) Ortak politik, ekonomik ve stratejik çıkarlarımızı azami ölçüde geliştirmeliyiz. Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu yönünde dinamik politika izleyen iki ülke olarak işbirliğimizi geliştirmeliyiz.

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