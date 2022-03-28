Ramazan ayının klasik tatlısı güllacı evde yapmanın maliyeti 133 lira 66 kuruşu buldu.

Sözcü'nün haberine göre sütün litresi 11 liradan, 400 gramlık bir paket güllaç 50 liradan, bir kilo toz şeker 14 liradan, bir kilo ceviz içi 200 liradan satılırken;

3 litre süt (33 TL) 12 adet güllaç yaprağı (50 TL) 3 su bardağı toz şeker (7.14 TL) 1 paket vanilin (0.72 TL) 2 su bardağı ceviz içi (38 TL) 4 yemek kaşığı ceviz içi (4.8 TL

Sonucunda bir 6-8 kişilik bir güllacın evdeki yapım maliyeti 133 lira 66 kuruş olarak gerçekleşti.