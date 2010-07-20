-GÜL: ''KIBRIS TÜRKÜ DÜŞÜK KONUMA RAZI OLMAZ'' ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs Türkünün meşru haklarından vazgeçirilemeyeceğini, varlığının sona erdirilemeyeceğini ve tarih sahnesinde hakkı olandan düşük bir konuma asla razı edilemeyeceğini en güç zamanlarda dahi ispat etmeyi bildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen aracılığıyla mektup gönderdi. Kıbrıs Türkünün, Ada'nın eşit sahibi olarak hukukuna, hürriyetine ve nihayet varlığına kasteden teşebbüsü bertaraf eden Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü dolayısıyla Derviş'i ve Kıbrıs Türk halkını içten dileklerle kutlayan Gül, şunları kaydetti: ''Kıbrıs Türkü, meşru haklarından vazgeçirilemeyeceğini, varlığının sona erdirilemeyeceğini ve tarih sahnesinde hakkı olandan düşük bir konuma asla razı edilemeyeceğini en güç zamanlarda dahi ispat etmeyi bilmiştir. Keza, Kıbrıs Türk halkı, karşı karşıya bırakıldığı haksız kısıtlamalara rağmen, demokrasiye, barışa, uzlaşıya ve hakkaniyete bağlılığından ödün vermeyecek olgunluğu haiz olduğunu da her daim ortaya koymuştur. Kıbrıs Türkü, bu temel üzerinde meşru haklarını bugün de birlik ve beraberlik içinde savunmakta, bunu yapıcı bir tutumla Ada'da ve tüm bölgede istikrar ve işbirliğini hakim kılacak adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümle taçlandırmak için samimiyetle çaba sarf etmektedir. Ada'da iki eşit taraf arasında iki yıldır devam eden Birleşmiş Milletler müzakerelerinin hedefi de budur.'' Cumhurbaşkanı Gül, müzakere sürecinin, BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, 2010 yılı sonundan önce kapsamlı çözüme ulaşmasının en samimi temenni ve arzuları olduğunu ifade ederek, ''Kapsamlı çözüm Ada için olduğu kadar, tüm Doğu Akdeniz için de güvenlik, istikrar, işbirliği ve refah anlamına gelecek, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi de bir bütün olarak bu barış ve istikrar ortamının teminatı olacaktır'' dedi. -''ÇÖZÜM ERİŞİLEBİLİR DURUMDA''- Bu gayretlerin, ancak Rum tarafından aynı samimiyet ve yapıcılıkla karşılık görmesi halinde arzu edilen başarıya ulaşabileceğine işaret eden Gül, çözümün erişilebilir durumda olduğunu vurguladı. Abdullah Gül, müzakerelerin ilanihaye devam edemeyeceğinin de aşikar olduğunu belirterek, ''Kıbrıs Türk tarafının samimiyetini ve süreci başarıya ulaştırmak amacıyla getirdiği yapıcı önerileri daha fazla karşılıksız bırakmamak, bu fırsatı da 2004 yılında olduğu gibi heba etmemek ilgili tüm tarafların sorumluluğudur'' değerlendirmesinde bulundu.