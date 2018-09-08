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Spor

Guliyev, IAFF Dünya Kupası yarışlarında ikinci oldu

İSTANBUL (DHA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, IAFF Dünya Kupası 200 metrede 20

08 Eylül 2018 22:25

İSTANBUL (DHA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, IAFF Dünya Kupası 200 metrede 20.28\'lik derecesiyle ikinci olmayı başardı.
Çek Cumhuriyeti\'nin Ostrava kentinde düzenlenen IAAF Dünya Kupası yarışlarında piste çıkan ve Avrupa kıtasını temsil eden milli atlet Ramil Guliyev, 20.28\'lik derece yakaladı ve ikinci oldu. 
Avrupa kıtası adına yarışan bir diğer sporcu Hollandalı Churandy Martina\'nın 5\'inci olduğu yarışta Amerika kıtası adına piste çıkan Panamalı Alonso Edward 1\'inci, Ekvadorlu Alex Quinonez de 20.36\'yla 3\'üncü sırada yer aldı.

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