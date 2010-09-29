Gülistan'ın katili hala bulunamadı!

T24 - İngiltere’de mart ayında öldürülen Gülistan Subaşı’nın katili olduğu öne sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. Polis daha önce de 4 kişiyi gözaltına almıştı...



İngiltere’nin Clapton kentinde 22 Mart akşamı annesinin evinde kaldığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülen Gülistan Subaşı cinayetinde iki İngiliz daha gözaltına alındı. Daha önce de 4 kişiyi gözaltına alan ve sonra kefaletle serbest bırakan polis, 16 Eylül’de Serdar Özbek (28) ile Paul Nicoloau (28) isimli iki kişiyi daha sorgulamış ve mahkemeye çıkarmıştı. İngiliz polisi bu defa da cinayetle ilgileri olduğundan şüphe ettiği 16 yaşında adı gizli tutulan bir İngiliz öğrenci ile Leigh Bryan (25) adındaki başka bir İngilizi gözaltına aldı.





Sorumlu yok



Elbistanlı Gülistan Subaşı, cinayetin meydana geldiği gün, 6 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için İngiltere’de yaşayan annesinin evine gitmişti. Polis cinayetin sebebini ve sorumlularını 5 aydır ortaya çıkarabilmiş değil.





Türk kuryeye saldırı



İngiltere’de Türklere yönelik başka bir şiddet olayında da yemek kuryeciliği yapan Hakan Nergiz, daha önce 72 ayrı suç dosyası bulunan 4 ırkçı tarafından saldırıya uğradı. Craig Pitts, Daniel Rumley, Luke Jarvis ve Alistair Aitkins isimli 4 İngiliz, gelecek ay Reading Crown Mahkemesi’nde yargılanmak üzerine tutuklandı.









