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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Zaynal Abarakov serbest bırakıldı

Doku'dan 2020 yılından beri haber alınamıyor

17 Mart 2022 14:47

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında, Doku ile kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zaynal Abarakov, başsavcılığın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Zaynal Abarakov, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abarakov, serbest bırakıldı. (DHA)

 

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