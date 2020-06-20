Gülistan Doku soruşturmasında şüphelinin telefonundaki Rusça yazışmalar "özel" olduğu gerekçesiyle incelenmemiş

Dersim'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasında şüpheli olan erkek arkadaşı Zainal Abarakov'un telefonu ve SIM kartı üzerinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme tamamlandı. Hazırlanan raporda, Abarakov'un telefonundaki Rusça yazışmalara "özel" olduğu gerekçesiyle bakılmadığı ortaya çıktı.

Avukat Çimen: Rapor 4 aydır verilmedi

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından telefonda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, soruşturmaya konu bir suç unsuruna rastlanmadığı iddia edildi. Avukat Ali Çimen, raporun kendisine 4 aydır verilmediğini ancak Abarakov'un savcılık tarafından telefonunun ve SIM kartının inceleneceğinden haberi olduğunu söyledi.

Soruşturma, üvey babanın çalıştığı asayiş şube tarafından yürütülüyor

Soruşturmanın baş şüpheli olan üvey babasının çalıştığı asayiş şube tarafından yürütülmesinden kaynaklı Abarakov'un dosyayla ilgili tüm bilgilere ulaşabildiğine dikkati çeken Avukat Çimen, şunları söyledi:

"Gülistan'ın kaybolduğu ay bizler şüpheli Zainal Abarakov'un telefonunun incelenmesini istedik. Ancak kabul edilmedi. Daha sonra tepkiler üzerine savcılık, 27 Şubat tarihinde Abarakov'un telefon kayıtlarını inceleme kararı aldı. Abarakov, savcılığa telefonunu 27'sinde veriyor.

Ancak 26'sında Meltem adında bir arkadaşına 'Benim telefonu alacaklar. Geri verilince yazarım sana' diye mesaj atmış. Savcılıktan, önce bu çocuk telefonun alınacağını nasıl öğrenebilir? Defalarca babasının polis olduğunu ve etkin soruşturma yürütülmesine engel olduğunu söyledik. Bu detay kuşkularımızı haklı çıkardı. Rapordaki skandallar bununla da bitmiyor. Abarakov, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Gülistan Doku'ya sadece 26 Şubat günü mesaj atıyor. Aradaki 52 gün boyunca ne mesaj ne de arama yapıyor. Bir insan neden merak etmez çünkü Abarakov, Gülistan'a ne olduğunu biliyor."

Avukat Ali Çimen, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.