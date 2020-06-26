Gülistan Doku soruşturmasında kamera görüntüleri incelendi

Tunceli'de 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, soruşturmasında yeni bilgiler açığa çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku olayında baş şüpheli Zainal Abarakov ve polis olan üvey babası Engin Yücel’in evlerinin yakınındaki kamera görüntülerini inceledi. Tutanakta Abarakov ve Engin Yücel’in aynı evde yaşadığı, ancak sabit kameranın Abarakov’a ait görüntüleri kaydederken Engin Yücel’e ait görüntüleri tespit edemediği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre savcılığa sunulan tutanakta Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak sabah 08.00’den, gece 00.00’e kadar yapılan incelemede Engin Yücel’in ikamet ettiği mahallede sabit bir kameranın olmadığı, “AKP sabit 181” isimli kameranın kaydettiği görüntülerin ise yakınlaştırıldığında bozulduğu aktarıldı. Gülistan Doku’nun 4 Ocak’ta çalıştığı işyerinden çıkıp eski erkek arkadaşı Abarakov’un ikamet ettiği yöne doğru gittiği, daha sonra da Abarakov’un ikamet ettiği apartmanın otoparkından çıktığı ve Abarakov’un aracına yöneldiğine ilişkin görüntüler de dosyaya girdi.

6 Ocak’ta kamera incelemesinde ise AKP sabit 181 adlı kamera, Abarakov’un arabasının otoparka giriş yaptığını çekti. Engin Yücel’e ait hiçbir görüntüye ulaşılamadığının belirtildiği tutanakta şunlara yer alıyor: “Yapılan incelemede mahalleyi sabit gören bir kameranın olmadığı, AKP sabit 181 kamerasının görüş açısına göre bilgi sahibinin ikamet ettiği apartmanın giriş kapısının uzak olduğu, yakınlaştırma yapıldığında görüntünün bozulduğu, binaya giren ya da çıkan şahısların tespit edilemediği görülmüştür. Çarşım Market önü 185 sayılı kameranın tavana monte edilen fanus biçimli kamera olduğu, kameranın belirli zaman aralıklarında dönüş yaptığı, kameranın cadde istikametine dönüş yaptığı zaman dilimlerinde de Engin Yücel isimli şahsın herhangi bir görüntüsü tespit edilememiştir.”