Gülistan Doku olayında baş şüpheli Zaynal Abarakov'un polis babası dava dosyasından açığa alındı

5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybedilmesinde baş şüpheli konumunda olan Zaynal Abarakov'un polis olan babası Engin Y. dosya kapsamında açığa alındı.

Gülistan Doku'nun ailesi, Zaynal Abarakov’un polis olan babası Engin Y.’nin Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerini "hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.





Engin Y. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlamayla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldı. Çalıştığı kurum tarafından yürütülen idare soruşturma kapsamında Engin Y’nin, “Doku’ya ait kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı” gerekçesiyle açığa alındığı ortaya çıktı.

Doku'nun aile avukatı Ali Çimen, Engin Y.'nin şüpheli olarak dosyaya eklendiğini anlattı. Şüphelilerin Gülistan Doku'nun intihar ettiğine ilişkin bir algı çalışması yürüttüğünü ve şüpheli Engin Y.'nin dosyaya erişiminin olduğuna dikkat çekerek, bu gerekçeyle tutuklanması gerektiğini söyledi.





Çimen, Doku'nun “intihar etti” algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi:



"Dosya şüphelileri neden böyle bir algının oluşması için suç işlemektedirler. Şüphelileri suç işleyebilecek kadar zorlanmalarına sebep olan olay nedir? Dosya şüphelileri neden Gülistan Doku'nun intihar ettiğinin düşünülmesini istemektedirler? Tüm bu soruların cevabı etkili bir soruşturma yapılması halinde ancak açığa çıkacaktır."



Şüpheli E.Y.'nin dosya kapsamında açığa alındığını da ifade eden Avukat Ali Çimen, "Şüpheli E.Y. ile ilgili Tunceli milletvekilinin verdiği bir soru önergesi vardı, orada başka bir suçtan dolayı açığa alındı denmişti. Bu dosya kapsamında görevden alındığı, geçici olarak uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Çünkü bu tweetlerde yaptığı paylaşımlar, onun görevi nedeniyle elde ettiği bilgilerdi. Ve Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında da bu bilgiler yoktu. Kendisi ele geçirdi ve yaydı. Bunu kamu görevlisi sıfatıyla yaptığı için Emniyet Müdürlüğü onu açığa almış. Bu dosya kapsamında ihraç edilmek üzere açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Burada iki husus ortaya çıktı hem emniyet hem de savcılıkça artık bu işin gereği yerine getirilmeye başlandı. Bu olumlu bir gelişmedir. Dosyamızda ilk defa somut ve olumlu bir gelişme yaşandı" diye konuştu.



Öte yandan 8 Ağustos’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu yaptığı açıklamada, Engin Y.’nin başka bir soruşturma kapsamında açığa alındığını duyurmuştu. Engin Y. hakkındaki soruşturma devam ediyor.