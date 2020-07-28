Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un tutuklanması talebine ret

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasında şüpheli olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un tutuklanma talebi reddedilerek, soruşturmanın tutuksuz devam edilmesine karar verildi.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Geçtiğimiz Cuma günü aile avukatımız aracılığı ile Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak Başsavcılık bugün tutuklanma istemini reddetmiş. Benim kardeşimin Ulusal Kriminal Dairesi'nin gönderdiği bilirkişi raporu ile 2 gün alıkonulduğu belirtilmişti" dedi.

"Gülistan'ın intihar ettiğine inanmıyorum"

4 Ocak gecesi kardeşinin zorla araca bindirildiğinin kesin olduğunu ve ayrıca bu konuda görgü tanıklarının da olduğunu belirten Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir gün sonra 5 Ocak günü sabah saatlerinde Gülistan, erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı kafeye gidip hızla çıkmaya çalışıyor ve erkek arkadaşı yine alıkoyuyor. Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki bugün akıbetini biliyor olacaktık. Gülistan'ın, erkek arkadaşı Z.A tarafından 2 gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak bugün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük. Bu su indiğinde burası kurutulacak denildi bizlere. Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. Gülistan'ın buraya gelip intihar etmiş deniliyor. Ben, Gülistan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşı Z.A.'dır ve tutuklanması gerekmektedir."

Barajda arama çalışmaları devam ediyor; su seviyesi 9 metre düşürüldü

Öte yandan, Gülistan Doku'nun son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları bugün de devam etti. Şu ana kadar su seviyesinin 9 metre düştüğü belirtildi. Aygül Doku'nun bot içinde katıldığı arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanmadı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Zainal Abakarov tarafından 2 gün art arda alıkonulduğunu söylemişti. Avukat Çimen, "Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesi alıkoyma ve tehdit olayı, 5 Ocak gününde de devam ediyor" demişti.