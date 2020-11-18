Gülistan Doku'nun arandığı barajın yüzde 98'i tarandı: Gülistan Doku nerede?

Ne olmuştu? Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 Pazar günü kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na geri dönmedi. Telefon eden yurt arkadaşları Doku'ya ulaşamamaları üzerine endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve ailesine haber verildi. Aile kente gelerek 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polisler, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını inceledi. İncelemelerde Doku'nun saat 11.29'da, Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiği tespit edildi. Ancak bindiği aracın yol güzergâhında bulunan mobese kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Bindiği minibüsün şoförü belirlenerek ifadeye çağrıldı. Sürücü, pazar günü olması dolayısıyla aracın üniversiteye girmediğini, dönüşte minibüsün boş döndüğünü ve Doku'nun nerede indiğini hatırlamadığını söyledi. Sürücünün bu ifadesi üzerine Doku'nun kameraların görmediği tek durak olan kent merkezinin Sarı Saltuk Köprüsü'nde indiği tahmin edildi. Kadınlar ve Doku'nun ailesi Gülistan'ın bulunması için mücadele etti. Bu sayede, barajın boşaltılmasına karar verildi. 17 Haziran'da Zeınal Abarakov'un şüpheli olarak tutuklanması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. 29 Ağustos'ta da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun 5 Ocak'tan bu yana kayıp olmasına ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporun tamamlanmasının ardından ailenin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli olarak gösterilen Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulundu. Z.A hakkındaki tutuklama talebinin reddeden başsavcılık, şüphelinin, ifadesinin alınmasına karar verdi. 4 Ağustos'ta ise Doku'nun en son görüldüğü ve intihar ettiği iddia edilen Dinar Köprüsü üzerindeki görüntülerin bilirkişi incelemesi tamamlandı. İstanbul Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı raporda, "Köprü ayağındaki efekt bir piksel artığı olup, kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir" ifadelerine ye verildi. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlandı ve 13 gün süren yoğun aramalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verildi. Arama çalışmaları Ekim 2020'de yeniden başladı.