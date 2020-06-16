Gülistan Doku'nun annesi: Benim kızıma ne olduğunu erkek arkadaşının ailesi biliyor

Tunceli'de, 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 164. günde de sürdü. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, ''Benim kızımdan sonra bu suya düşüp kaybolan 3 kişi çıktı ama benim kızımdan iz yok. Benim kızım bu suda yok. Artık umudumuz kalmadı'' dedi.

Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 164. günde de sürdü.

Bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı.



Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

"Bizim umudumuz artık tükendi"

Gülistan'dan gelecek olumlu ya da olumsuz bir haberi bekleyen anne Bedriye Doku, perişan olduklarını ve kızının burada olduğuna inanmadığını ifade ederek, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Doku, şunları kaydetti: "Benim kızım kaybolmadan önce, en son erkek arkadaşının evinde kalmış.



O evde neler olmuş bize anlatmıyorlar ve erkek arkadaşının ailesi hep bizden kaçıyor. Neden bizden kaçıyorlar. Neden o gece neler yaşandı bize anlatmıyorlar. Benim kızıma ne oldu? Erkek arkadaşının ailesi biliyor. Kızım bu suyun dibinde mi ya da yaşıyor mu?



Başka yerde mi ya da öldürüldü mü? Onlar biliyor. Çok perişan durumdayız. Ben anne olarak her gün burada kızımdan bir haber bekliyorum. Bize ilk zamanlar dediler kızınız bu suyun içinde ve çıkaracağız ama aradan aylar geçti hiçbir iz yok. Bizim umudumuz artık tükendi. Benim kızımın bu suyun içinde olduğuna inanmıyorum.



Olsa ona ait bir şey çıkar. Bir atkı çıkar, çantası çıkar, ayakkabısı çıkar ama hiçbir şey çıkmadı. Bir iz bile yok. Benim kızımdan sonra bu suya düşüp kaybolan 3 kişi çıktı ama benim kızımdan iz yok. Benim kızım bu suda yok. Artık umudumuz kalmadı."

Ne olmuştu?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.