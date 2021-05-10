Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku: Yedi tane çocuğum var ama hepsinden önce Gülistan’ım Anneler Günü’nü kutlardı; hayat bize zindan oldu

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, "Hayat bize zindan oldu. Benim yedi tane çocuğum var ama hepsinden önce Gülistan’ım Anneler Günü’nü kutlardı. Ben şimdi bu günleri nasıl unutacağım?" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında 491 gündür bir sonuç alınmadı.

Sözcü'ye Anneler Günü'nde konuşan anne Bedriye Doku, “Hayat bize zindan oldu. Benim yedi tane çocuğum var ama hepsinden önce Gülistan’ım Anneler Günü’nü kutlardı. Ben şimdi bu günleri nasıl unutacağım?...Benim gibi birçok anne ve baba kaybolan çocuklarını arıyor. Allah onlara ve bana yardım etsin. Ben sonuna kadar evladımı aramaya devam edeceğim. Vallahi unutamıyorum. Kafamı her yastığa koyduğumda aklıma sadece Gülistan’ımın nehirde kayboluşu geliyor. Sürekli düşünüyorum; acaba kızıma ne yaptılar, kızımı nasıl öldürüp o nehre attılar? " ifadelerini kullandı.